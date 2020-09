Theo Hernandez Juventus, maxi scambio? Paratici offre due calciatori (Di martedì 29 settembre 2020) Theo Hernandez Juventus – L’ultima suggestione di mercato vedrebbe i bianconeri interessati all’acquisto di Theo Hernandez del Milan. La Juventus infatti, come riportato in un sondaggio di ‘Calciomercatonews‘ avrebbe pianificato un maxi scambio per arrivare al difensore del Milan. Il cartellino di Douglas Costa più Rugani in cambio dell’esterno francese. Un profilo che farebbe molto comodo a Pirlo soprattutto come esterno sulla fascia sinistra. La Juventus per il suo cartellino sarebbe disposta a sacrificare due giocatori che farebbero altrettanto comodo al Milan visto che gli stessi rossoneri sono alla ricerca di un centrale della difesa. Theo Hernandez ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)– L’ultima suggestione di mercato vedrebbe i bianconeri interessati all’acquisto didel Milan. Lainfatti, come riportato in un sondaggio di ‘Calciomercatonews‘ avrebbe pianificato unper arrivare al difensore del Milan. Il cartellino di Douglas Costa più Rugani in cambio dell’esterno francese. Un profilo che farebbe molto comodo a Pirlo soprattutto come esterno sulla fascia sinistra. Laper il suo cartellino sarebbe disposta a sacrificare due giocatori che farebbero altrettanto comodo al Milan visto che gli stessi rossoneri sono alla ricerca di un centrale della difesa....

