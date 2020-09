Stati Uniti - FCA, dalla Sec una sanzione di 9,5 milioni di dollari (Di martedì 29 settembre 2020) Il gruppo Fiat Chrysler ha accettato di pagare una sanzione di 9,5 milioni di dollari (8,14 milioni di euro) per chiudere un'inchiesta aperta dalla Securities and Exchange Commission, l'organo statunitense di vigilanza dei mercati finanziari. Il caso riguarda presunte informazioni fuorvianti agli investitori in merito a un processo di revisione interno condotto dal costruttore italo-americano sui sistemi di controllo delle emissioni: le informazioni erano state rese poco dopo le accuse mosse dallagenzia federale Epa e dal Carb della California per la violazione delle normative ambientali. L'inchiesta. A finire nel mirino della Sec sono Stati un comunicato stampa e una relazione annuale sul bilancio diffusi nelle febbraio del 2016, nei quali la Fiat Chrysler ha ... Leggi su quattroruote (Di martedì 29 settembre 2020) Il gruppo Fiat Chrysler ha accettato di pagare unadi 9,5di(8,14di euro) per chiudere un'inchiesta apertaSecurities and Exchange Commission, l'organo statunitense di vigilanza dei mercati finanziari. Il caso riguarda presunte informazioni fuorvianti agli investitori in merito a un processo di revisione interno condotto dal costruttore italo-americano sui sistemi di controllo delle emissioni: le informazioni erano state rese poco dopo le accuse mossegenzia federale Epa e dal Carb della California per la violazione delle normative ambientali. L'inchiesta. A finire nel mirino della Sec sonoun comunicato stampa e una relazione annuale sul bilancio diffusi nelle febbraio del 2016, nei quali la Fiat Chrysler ha ...

