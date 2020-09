Myriam Catania: «Con Luca Argentero, gli anni più belli della mia vita» (Di martedì 29 settembre 2020) Myriam Catania ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip, concorrente la prima volta di un reality show. A darle la forza necessaria per rendere pubblico ciò che ha sempre lottato per tenere privato, è stato Luca Argentero, suo marito tra il 2009 e il 2016, e concorrente di una delle prime edizioni. «Non siamo amici», ha, però, chiarito la doppiatrice, fugando i dubbi relativi a un ipotetico idillio. «Dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici», ha spiegato allora, facendo mostra di una freddezza che, nel corso del programma, è andata scemando. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Myriam Catania ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip, concorrente la prima volta di un reality show. A darle la forza necessaria per rendere pubblico ciò che ha sempre lottato per tenere privato, è stato Luca Argentero, suo marito tra il 2009 e il 2016, e concorrente di una delle prime edizioni. «Non siamo amici», ha, però, chiarito la doppiatrice, fugando i dubbi relativi a un ipotetico idillio. «Dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici», ha spiegato allora, facendo mostra di una freddezza che, nel corso del programma, è andata scemando.

