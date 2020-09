MotoGP, Pol Espargaro non ha dubbi: “Valentino Rossi non è il mio idolo” (Di martedì 29 settembre 2020) Il pilota della KTM Pol Espargaro ha parlato alla stampa al termine del GP di Catalogna 2020, spendendo delle parole anche per il suo collega Valentino Rossi. “E’ un pilota che non molla mai e che è stato capace di adattarsi alle nuove generazioni, ma non è il mio idolo. Il suo accordo con la Petronas? Non lo reputo importante per il campionato” ha dichiarato lo spagnolo, come riportato da corsedimoto.com Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Il pilota della KTM Polha parlato alla stampa al termine del GP di Catalogna 2020, spendendo delle parole anche per il suo collega Valentino. “E’ un pilota che non molla mai e che è stato capace di adattarsi alle nuove generazioni, ma non è il mio idolo. Il suo accordo con la Petronas? Non lo reputo importante per il campionato” ha dichiarato lo spagnolo, come riportato da corsedimoto.com

sportface2016 : #MotoGP, Pol #Espargaro non ha dubbi: “Valentino #Rossi non è il mio idolo” - FormulaPassion : #MotoGP: '#Rossi non è il mio idolo', parola di Pol #Espargarò - Ruotina : @BeltramoPaolo @corsedimoto @MotoGP @polespargaro Solita 'abilità' dei 'giornalisti' nel confezionare un titolo est… - infoitsport : MotoGP, Pol Espargarò: 'Valentino Rossi non è il mio idolo' - katodik1967 : @BeltramoPaolo @corsedimoto @MotoGP @polespargaro Dai Paolone, io non ci ho visto tutta questa cattiveria nelle parole di Pol.. -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Pol MotoGP, Pol Espargarò: "Valentino Rossi non è il mio idolo" Corse di Moto MotoGP, Morbidelli: niente M1 ufficiale nel 2021

Doccia fredda per Franco Morbidelli. L'italiano, vincitore del GP di San Marino e della riviera di Rimini, attualmente non dispone della Yamaha YZR-M1 ufficiale ma della cosiddetta "A-Spec", ovvero so ...

MotoGP, la frecciata di Pol Espargaro a Rossi: “Non è il mio idolo”

Pol Espargaro, pilota della KTM, dopo la gara in Catalunya ha parlato ai giornalisti, toccando anche l'argomento Valentino Rossi ...

Doccia fredda per Franco Morbidelli. L'italiano, vincitore del GP di San Marino e della riviera di Rimini, attualmente non dispone della Yamaha YZR-M1 ufficiale ma della cosiddetta "A-Spec", ovvero so ...Pol Espargaro, pilota della KTM, dopo la gara in Catalunya ha parlato ai giornalisti, toccando anche l'argomento Valentino Rossi ...