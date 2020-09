Libia: Conte vede familiari pescatori con Di Maio (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - Il premier Giuseppe Conte, prima di arrivare all'Auditorium Parco della Musica per partecipare all'Assemblea di Confindustria, ha incontrato una delegazione dei familiari dei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - Il premier Giuseppe, prima di arrivare all'Auditorium Parco della Musica per partecipare all'Assemblea di Confindustria, ha incontrato una delegazione deidei ...

TeresaJordano70 : RT @Gianmar26145917: Abbiamo pagato fior di quattrini per liberare giornalisti in cerca di scoop e ragazzette che volevano emozioni forti m… - eleonor72462980 : RT @Gianmar26145917: Abbiamo pagato fior di quattrini per liberare giornalisti in cerca di scoop e ragazzette che volevano emozioni forti m… - 2009Daria : RT @riktroiani: Rosa Ingargiola a #QuartaRepubblica: 'Le parole di mio figlio sono: Dateci aiuto!. Siamo stati abbandonati dal Governo. Dov… - LB19712 : RT @riktroiani: Rosa Ingargiola a #QuartaRepubblica: 'Le parole di mio figlio sono: Dateci aiuto!. Siamo stati abbandonati dal Governo. Dov… - LiveSicilia : Pescherecci sequestrati in Libia Familiari ricevuti da Conte -