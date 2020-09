Ct Slovacchia: «Conte parla poco con Skriniar. Può andare via» (Di martedì 29 settembre 2020) Pavel Hapal ha parlato del futuro di Milan Skriniar all’Inter: le dichiarazioni del commissario tecnico della Slovacchia Pavel Hapal, commissario tecnico della Slovacchia, ha parlato del futuro di Milan Skriniar all’Inter. «Mi ha detto che il suo allenatore ha parlato poco con lui ultimamente. Può darsi che vada via per un trasferimento, ma lui sa di essere nel progetto del club e che dovrebbe rimanere in nerazzurro. Quanto a noi è pronto, si allena bene, secondo me non ci saranno grossi problemi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Pavel Hapal hato del futuro di Milanall’Inter: le dichiarazioni del commissario tecnico dellaPavel Hapal, commissario tecnico della, hato del futuro di Milanall’Inter. «Mi ha detto che il suo allenatore hatocon lui ultimamente. Può darsi che vada via per un trasferimento, ma lui sa di essere nel progetto del club e che dovrebbe rimanere in nerazzurro. Quanto a noi è pronto, si allena bene, secondo me non ci saranno grossi problemi». Leggi su Calcionews24.com

