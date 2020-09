“Brutta notizia” | Gerry Scotti preoccupa i fan | cosa è successo?

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020) Le parole dihanno gettato nello sconforto il pubblico a casa,al noto conduttore, una brutta notizia per lui. Fonte foto: Getty Imagesha stupito tutti i telespettatori di Canale 5, è rimasto veramente male nel corso dell’ultima puntata di Caduta Libera. Il noto conduttore ha avuto un momento di commozione nel dover salutare il campione in gara, Don Andrea Rabassini. Da lunedì 7 settembre infatti è campione Don Andrea Rabassini, tuttavia come detto anche da, non sempre si può vincere. Tuttavia il noto conduttore non ha potuto fare a meno di dispiacersi nel salutare il campione. “Qualche soldino in più per la mia associazione” ha ...