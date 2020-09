Benevento, ufficiale l’arrivo di Iago Falque (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ora è ufficiale: Iago Falque è un nuovo giocatore del Benevento. Ad annunciarlo è il sito della Lega Serie A che riporta dell’avvenuto trasferimento dello spagnolo in prestito dal Torino. Per Falque si può ritenere dunque iniziata la nuova avventura in giallorosso. Oggi il primo allenamento alla corte di Inzaghi che potrà valutarne la condizione ed utilizzarlo già domani contro l’Inter. L'articolo Benevento, ufficiale l’arrivo di Iago Falque proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ora èè un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è il sito della Lega Serie A che riporta dell’avvenuto trasferimento dello spagnolo in prestito dal Torino. Persi può ritenere dunque iniziata la nuova avventura in giallorosso. Oggi il primo allenamento alla corte di Inzaghi che potrà valutarne la condizione ed utilizzarlo già domani contro l’Inter. L'articolol’arrivo diproviene da Anteprima24.it.

