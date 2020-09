Totti al Gemelli visita Ilenia, la tifosa uscita dal coma dopo il suo messaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesco Totti ha visitato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio che da 9 mesi era in coma a causa di un incidente. La ragazza si è svegliata dopo un messaggio inviato dall’ex capitano della Roma.“Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” aveva detto Totti nel video destinato alla tifosa romanista, che nell’incidente stradale aveva perso la vita una sua amica.“Caro Francesco”, avevano dichiarato i genitori al Corriere dello sport, “Ti aspettiamo con ansia, Ilenia ti sta aspettando. La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore che Ilenia ha sempre avuto per la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Francescohato questa mattina al Policlinicodi RomaMatilli, calciatrice della Lazio che da 9 mesi era ina causa di un incidente. La ragazza si è svegliatauninviato dall’ex capitano della Roma.“non mollare, ce la farai, siamo tutti con te” aveva dettonel video destinato allaromanista, che nell’incidente stradale aveva perso la vita una sua amica.“Caro Francesco”, avevano dichiarato i genitori al Corriere dello sport, “Ti aspettiamo con ansia,ti sta aspettando. La tua fantastica voce, unita alla passione, all’amore cheha sempre avuto per la ...

