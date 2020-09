Terremoto dimenticato, la sfida di Acquaroli: stop burocazia, la ricostruzione non può più aspettare (Di lunedì 28 settembre 2020) Gioco di squadra e discontinuità dal passato. Tanti gli ingredienti di una vittoria straordinaria. E di una svolta “epocale” dopo 25 anni di amministrazioni di centrosinistra. Tanti anche i nodi da affrontare e risolvere per rimettere in moto le Marche. Francesco Acquaroli, neogovernatore di Fratelli d’Italia, è ben consapevole della sfida. E della grande responsabilità. Acquaroli: i marchigiani chiedono discontinuità “Nella nostra Regione, dopo tantissimi anni, i marchigiani hanno votato per una discontinuità. Tante le problematiche irrisolte”, spiega dai microfoni di Sky tg24. “Dalla ricostruzione al taglio dei servizi sanitari, al ritardo infrastrutturale, la crisi occupazionale. Credo che il nostro progetto, la voglia di rimettere in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Gioco di squadra e discontinuità dal passato. Tanti gli ingredienti di una vittoria straordinaria. E di una svolta “epocale” dopo 25 anni di amministrazioni di centrosinistra. Tanti anche i nodi da affrontare e risolvere per rimettere in moto le Marche. Francesco, neogovernatore di Fratelli d’Italia, è ben consapevole della. E della grande responsabilità.: i marchigiani chiedono discontinuità “Nella nostra Regione, dopo tantissimi anni, i marchigiani hanno votato per una discontinuità. Tante le problematiche irrisolte”, spiega dai microfoni di Sky tg24. “Dallaal taglio dei servizi sanitari, al ritardo infrastrutturale, la crisi occupazionale. Credo che il nostro progetto, la voglia di rimettere in ...

Ancona, 28 settembre 2020 - Il neo governatore delle Marche Francesco Acquaroli è tornato a parlare di ricostruzione post terremoto come priorità, questa mattina ai microfoni Sky tg24. "La ricostruzio ...

