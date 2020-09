Si toglie la vita a 14 anni. È successo dopo essere stata su facebook: “Non c’è dubbio” (Di lunedì 28 settembre 2020) Molly Russell era una ragazzina apparentemente spensierata, cittadina di Harrow, sita nel nord-ovest di Londra. L’episodio che le è accaduto è risultato incredibile agli occhi di tutto il mondo. La ragazza infatti si è suicidata dopo aver guardato dei contenuti altamente disturbanti sui social network. Su ciò che è successo a Molly Russell è stata immediatamente aperta un’indagine, che ad oggi non è ancora stata chiusa. La storia di Molly non ha niente a che vedere con le favole, non c’è un lieto fine. La 14enne non aveva mai dato segni di squilibri mentali prima di togliersi la vita. Amici e parenti non si sarebbero mai aspettati tutto ciò che è accaduto. La giovane stava semplicemente facendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Molly Russell era una ragazzina apparentemente spensierata, cittadina di Harrow, sita nel nord-ovest di Londra. L’episodio che le è accaduto è risultato incredibile agli occhi di tutto il mondo. La ragazza infatti si è suicidataaver guardato dei contenuti altamente disturbanti sui social network. Su ciò che èa Molly Russell èimmediatamente aperta un’indagine, che ad oggi non è ancorachiusa. La storia di Molly non ha niente a che vedere con le favole, non c’è un lieto fine. La 14enne non aveva mai dato segni di squilibri mentali prima dirsi la. Amici e parenti non si sarebbero mai aspettati tutto ciò che è accaduto. La giovane stava semplicemente facendo ...

