Scuola | l’atteso concorso straordinario al via dal 22 ottobre Prevista un’unica prova scritta

Da una 'prima' fumata bianca, levatasi dal bel mezzo dell'incontro che da stamane vede i sindacati ed il ministero dell'Istruzione seduti intorno tavolo, l'atteso concorso straordinario per i docenti precari con almeno 3 anni di servizio alle spalle (circa 32mila), dovrebbe aver luogo il prossimo 22 ottobre, e consisterebbe in una sola prova scritta. concorso straordinario Scuola: le prove fino a 9 novembre Distribuito nell'arco di più giorni, fino al 9 novembre, come dicevamo il concorso straordinario consta di un'unica prova, caratterizzata da 5 quesiti a risposta aperta, e da un unico 'quesito' in lingua inglese.

