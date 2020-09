Salvini nega di aver mai avuto la febbre. Solo «stanchezza» e «torcicollo» curati con il cortisone – Il video (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreDopo aver detto a Formello, in provincia di Roma, di essere «febbricitante e sotto cortisone», Matteo Salvini ha smentito se stesso a Voghera, in provincia di Pavia, rassicurando sulle proprie condizioni di salute: «Era stanchezza, perché ovviamente tre giorni di flebo con cortisone non ti fanno baldanzoso e pimpante. Ma non penso di essere l’unico italiano che ha l’ernia cervicale. Passa». La precisazione si è resa opportuna poiché Salvini aveva rivendicato la scelta di prendere parte alla manifestazione politico-culturale Itaca 20.20 nonostante il medico gli avesse consigliato di «rimanere a casa». E in alcune foto a margine dell’evento che ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreDopodetto a Formello, in provincia di Roma, di essere «febbricitante e sotto», Matteoha smentito se stesso a Voghera, in provincia di Pavia, rassicurando sulle proprie condizioni di salute: «Era, perché ovviamente tre giorni di flebo connon ti fanno baldanzoso e pimpante. Ma non penso di essere l’unico italiano che ha l’ernia cervicale. Passa». La precisazione si è resa opportuna poichéaveva rivendicato la scelta di prendere parte alla manifestazione politico-culturale Itaca 20.20 nonostante il medico gli avesse consigliato di «rimanere a casa». E in alcune foto a margine dell’evento che ...

