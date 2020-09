Previsioni Meteo, vortice freddo subpolare ancora sull’Italia: piogge e temporali per altre 24 ore (Di lunedì 28 settembre 2020) Previsioni Meteo – È ancora attivo sull’Italia il vortice freddo subpolare che negli ultimi giorni e ancor più nelle ultime ore, ha scatenato un significativo maltempo su molte regioni, con fenomeni forti, trombe d’aria e anche alluvioni. Tuttavia rileviamo, oramai, un progressivo svuotamento di vorticità nell’ambito del sistema, con la pressione che è decisamente aumentata: dai valori sotto i 1000 hpa di ieri sulle regioni centrali, fino ai minimi di 1008 oggi, ma anche 1014/1016 sulle aree centro meridionali. Insomma, il vortice sta perdendo potenza, peraltro non sono più attivi sotto-minimi insidiosi, restano, però, correnti cicloniche ancora abbastanza ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020)– Èattivo sull’Italia ilche negli ultimi giorni e ancor più nelle ultime ore, ha scatenato un significativo maltempo su molte regioni, con fenomeni forti, trombe d’aria e anche alluvioni. Tuttavia rileviamo, oramai, un progressivo svuotamento di vorticità nell’ambito del sistema, con la pressione che è decisamente aumentata: dai valori sotto i 1000 hpa di ieri sulle regioni centrali, fino ai minimi di 1008 oggi, ma anche 1014/1016 sulle aree centro meridionali. Insomma, ilsta perdendo potenza, peraltro non sono più attivi sotto-minimi insidiosi, restano, però, correnti ciclonicheabbastanza ...

Maltempo: scuole chiuse a Caserta e provincia. Danni nel Salernitano

Pesante il bilancio dei danni in provincia di Avellino. Particolarmente colpito il comune di Monteforte, dove una decina di famiglie è stata evacuata dalla Protezione Civile e ha trascorso la notte ne ...

