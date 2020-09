Paura a Roma: uomo ai domiciliari barricato in casa, minaccia di far esplodere una bomba (Di lunedì 28 settembre 2020) A Roma un uomo si è barricato in casa e minaccia di far esplodere una bomba, nel quartiere di Tor Marancia. L’uomo, ai domiciliari in un appartamento di via Annio Felice, si è rifiutato di fare entrare i carabinieri che stavano effettuando un controllo, minacciando di utilizzare un ordigno che sostiene di avere con sé. Sul posto, con i carabinieri del comando provinciale di Roma e i vigili del fuoco, c’è un negoziatore dell’Arma che sta tentando di riportare l’uomo alla ragione, ma per il momento lui non molla.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Aunsi èindi faruna, nel quartiere di Tor Marancia. L’, aiin un appartamento di via Annio Felice, si è rifiutato di fare entrare i carabinieri che stavano effettuando un controllo,ndo di utilizzare un ordigno che sostiene di avere con sé. Sul posto, con i carabinieri del comando provinciale die i vigili del fuoco, c’è un negoziatore dell’Arma che sta tentando di riportare l’alla ragione, ma per il momento lui non molla.L'articolo Meteo Web.

Momenti di paura alla periferia di Roma. Un uomo, che risulta agli arresti domiciliari, si è barricato in casa, nel quartiere di Tor Marancia, e minaccia di far esplodere un ordigno che dice di avere.

