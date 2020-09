Maltempo | freddo e temporali al Nord-Est e in Sardegna | 68mm a Tambre | +11°C ad Udine DATI

(Di lunedì 28 settembre 2020)hanno colpito in mattinata il-Est dell’Italia e la, provocando piogge intense e venti forti. Le temperature sono quelle di un giorno d’inverno: a metà giornata, abbiamo: +11°C a, +13°C a Roma, Trieste, +14°C a Venezia, Pordenone, Napoli. Nelle spettacolari immagini della gallery scorrevole in alto, due trombe marine immortalate al largo della costa adriatica tra la Romagna e Rimini viste da Fiorenzuola di Focara ieri, domenica 27 settembre. Tra ipluviometrici più importanti aggiornati alle 12:45, segnaliamo:, 67mm ad Andreis, 58mm a Chies d’Alpago, 54mm a Pala Banzana, Sant’Antioco, 50mm a Carbonia, 49mm a San Michele al Tagliamento, 45mm a Musi, 43mm a Sanluri, ...

A breve distanza giungerà un secondo e più organizzato impulso perturbato atlantico, a causa dell'approfondimento di un vortice di bassa pressione sull'Europa centro-occidentale. Venerdì… Leggi ...A Torino e Milano minime attorno ai 4 gradi. Oggi allerta arancione in gran parte delle regioni meridionali. Gravi danni in Campania, in Sardegna strade chiuse per allagamento. Domenica mille interven ...