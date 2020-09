L’Italia è pronta a selezionare i suoi nuovi talenti tra gli hacker etici (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: cyberchallenge.it)La competizione finale del programma italiano di formazione per i giovani hacker etici, Cyberchallenge.it, si terrà il weekend dell‘1 e 2 ottobre per la prima volta interamente online. Arrivata alla sua quarta edizione la Cyberchallenge.it con il weekend di competizione segna la fine del percorso formativo organizzato dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (Cini) che ha visto 560 allievi, tra i 16 e i 23 anni, avvicinarsi al mondo della sicurezza informatica da gennaio a maggio. Sono state 28 le sedi che hanno partecipato al progetto: 26 università, il Centro di competenza cybersecurity toscano e il Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’Esercito di Torino si sono trovate ad affrontare una sfida ancora ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: cyberchallenge.it)La competizione finale del programma italiano di formazione per i giovani, Cyberchallenge.it, si terrà il weekend dell‘1 e 2 ottobre per la prima volta interamente online. Arrivata alla sua quarta edizione la Cyberchallenge.it con il weekend di competizione segna la fine del percorso formativo organizzato dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (Cini) che ha visto 560 allievi, tra i 16 e i 23 anni, avvicinarsi al mondo della sicurezza informatica da gennaio a maggio. Sono state 28 le sedi che hanno partecipato al progetto: 26 università, il Centro di competenza cybersecurity toscano e il Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’Esercito di Torino si sono trovate ad affrontare una sfida ancora ...

ZZiliani : Un nuovo scandalo arriva a oscurare il caso Suarez-Juventus: Sensi (Inter) sul monopattino in due con la fidanzata.… - redblack1980 : RT @ZZiliani: Un nuovo scandalo arriva a oscurare il caso Suarez-Juventus: Sensi (Inter) sul monopattino in due con la fidanzata. A rischio… - jfktormento : RT @ZZiliani: Un nuovo scandalo arriva a oscurare il caso Suarez-Juventus: Sensi (Inter) sul monopattino in due con la fidanzata. A rischio… - AlfonsoTax2 : RT @ZZiliani: Un nuovo scandalo arriva a oscurare il caso Suarez-Juventus: Sensi (Inter) sul monopattino in due con la fidanzata. A rischio… - cifra73 : RT @ZZiliani: Un nuovo scandalo arriva a oscurare il caso Suarez-Juventus: Sensi (Inter) sul monopattino in due con la fidanzata. A rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia pronta Smart Manufacturing: da Schneider Electric il 14 e 22 ottobre due giornate virtuali per scoprire il futuro dell'industria Fortune Italia