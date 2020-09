Justin Bieber devolve gli utili di Holy ai fan bisognosi: l’iniziativa con Chance The Rapper (Di lunedì 28 settembre 2020) Justin Bieber devolve gli utili di Holy ai fan bisognosi. L’artista canadese ha deciso di proporre un aiuto concreto ai suoi fan attraverso la donazione di 250mila dollari tolti dagli utili delle vendite del nuovo singolo che hanno rilasciato il 18 settembre. Il denaro sarà destinato ai suoi seguaci “colpiti da questi tempi duri”. L’artista è intervenuto sui suoi social per raccontare come sia sorta l’idea di devolvere parte del ricavato del nuovo singolo, stanziando una somma di 250mila euro: “Grazie per l’amore dimostrato per Holy. Chance the Rapper e io stiamo collaborando con Cash App per dare via un totale di 250mila dollari a quanti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)glidiai fan. L’artista canadese ha deciso di proporre un aiuto concreto ai suoi fan attraverso la donazione di 250mila dollari tolti daglidelle vendite del nuovo singolo che hanno rilasciato il 18 settembre. Il denaro sarà destinato ai suoi seguaci “colpiti da questi tempi duri”. L’artista è intervenuto sui suoi social per raccontare come sia sorta l’idea dire parte del ricavato del nuovo singolo, stanziando una somma di 250mila euro: “Grazie per l’amore dimostrato perthee io stiamo collaborando con Cash App per dare via un totale di 250mila dollari a quanti ...

jbdrewangel : RT @martyisbackk: Ciao! potete trasmettere #Holy di Justin Bieber ft chance the rapper? La canzone é veramente stupenda e il. video parla… - carmyJB98 : RT @martyisbackk: Ciao! potete trasmettere #Holy di Justin Bieber ft chance the rapper? La canzone é veramente stupenda e il. video parla… - carmyJB98 : RT @RollingStoneita: Il nuovo video di #JustinBieber feat. #ChanceTheRapper è diretto da Colin Tilley, lo stesso regista di 'WAP' di Cardi… - jb__italiancrew : RT @martyisbackk: Ciao! potete trasmettere #Holy di Justin Bieber ft chance the rapper? La canzone é veramente stupenda e il. video parla… - jb__italiancrew : RT @RollingStoneita: Il nuovo video di #JustinBieber feat. #ChanceTheRapper è diretto da Colin Tilley, lo stesso regista di 'WAP' di Cardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Bieber Justin Bieber è tornato con un nuovo singolo inedito, Holy Radiogold Questo weekend su Instagram è successa una cosa bella e coraggiosa e dobbiamo dire grazie a Camihawke

"Che cosa vuol dire vero su Instagram?". Ecco, Camihawke se (ce) lo chiedeva giusto qualche mese fa nel suo interessantissimo intervento al TEDxRimini, provando ad arrivare alla risposta amletica smem ...

Selena Gomez spiega perché nel suo nuovo album parla (ancora) di Justin Bieber

In una nuova intervista con Rolling Stone, Selena Gomez ha parlato per l'ultima volta della sua relazione con Justin Bieber: «È un capitolo chiuso».

"Che cosa vuol dire vero su Instagram?". Ecco, Camihawke se (ce) lo chiedeva giusto qualche mese fa nel suo interessantissimo intervento al TEDxRimini, provando ad arrivare alla risposta amletica smem ...In una nuova intervista con Rolling Stone, Selena Gomez ha parlato per l'ultima volta della sua relazione con Justin Bieber: «È un capitolo chiuso».