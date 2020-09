Guerra: "Non vedo rischi di altre chiusure totali in Italia" (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - “Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare con precisione e tempestività la situazione e di capire se peggiora”. E per il momento la situazione “è sotto controllo”. Lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera Alessandro Guerra, direttore aggiunto dell'Oms e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts). Secondo l'esperto “gli Italiani, a differenza di quanto si dice, sono molto disciplinati, a parte qualche episodio isolato di mancato rispetto delle regole” perché “la gente ha capito che non si può scherzare”. Inoltre, il sistema di ricerca dei contatti – ... Leggi su agi (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - “Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare con precisione e tempestività la situazione e di capire se peggiora”. E per il momento la situazione “è sotto controllo”. Lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera Alessandro, direttore aggiunto dell'Oms e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts). Secondo l'esperto “glini, a differenza di quanto si dice, sono molto disciplinati, a parte qualche episodio isolato di mancato rispetto delle regole” perché “la gente ha capito che non si può scherzare”. Inoltre, il sistema di ricerca dei contatti – ...

Coronavirus, Guerra: «Non vedo rischi di altre chiusure totali. Ma ora gli italiani scarichino la app Immuni»

Guerra: "Non vedo rischi di altre chiusure totali in Italia"

Il direttore aggiunto dell’Oms e membro del Comitato tecnico scientifico assicura che per il momento la situazione è sotto controllo ma invita a scaricare l'app Immuni ...

Il direttore aggiunto dell'Oms e membro del Comitato tecnico scientifico assicura che per il momento la situazione è sotto controllo ma invita a scaricare l'app Immuni ...