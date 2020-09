Due giovani amanti uccidono e fanno a pezzi il corpo di un 21enne (Di lunedì 28 settembre 2020) Due giovani amanti lesbiche hanno attirato in trappola un uomo lo hanno soffocato e successivamente fatto a pezzi il suo cadavere. I dettagli del brutale assassinio di Diogo Concalves, 21enne dipendente di un hotel di Tavira (Algarve, Portogallo), sono emersi nelle scorse dopo la pubblicazione delle accuse nei confronti di quelle che si sospetta siano … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 28 settembre 2020) Duelesbiche hanno attirato in trappola un uomo lo hanno soffocato e successivamente fatto ail suo cadavere. I dettagli del brutale assassinio di Diogo Concalves,dipendente di un hotel di Tavira (Algarve, Portogallo), sono emersi nelle scorse dopo la pubblicazione delle accuse nei confronti di quelle che si sospetta siano … L'articolo NewNotizie.it.

amendolaenzo : Profondo il dolore per la scomparsa del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che si è sacrificato… - SPatuanelli : Ha perso la vita per salvare due giovani ragazzi. Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Aurelio Vissalli,… - EnricoLetta : Felice di dibattere tra poco al #FestivalEconomia di Trento con due grandi europeiste, @AlexandraGeese e… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ??Il sottufficiale di Marina Aurelio #Visalli è morto per salvare due giovani in mare. Una dedizione fino all’estremo sa… - sardanews : Il Covid arriva ad Abbasanta, primi due contagiati: “Troppi giovani senza mascherine e in gruppo” -