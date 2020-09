Due Boeing Ryanair rischiano di scontrarsi in volo sopra la Spagna a causa di un errore nel sistema. Più di 300 le persone a bordo (Di lunedì 28 settembre 2020) Un incidente aereo che rischiava di essere uno dei peggiori nei cieli d’Europa ma che, grazie all’intervento di un operatore francese, è stato sventato. Due voli Ryanair, con a bordo 344 passeggeri in totale, si sono quasi scontrati in volo nel Nord della Spagna a causa di un’anomalia nel sistema di allerta usato dai controllori del traffico aereo. Per di più, due controllori spagnoli hanno dato istruzioni contrastanti ai Boieng 737, peggiorando la situazione invece di risolverla. A impedire l’incidente è stato solo l’intervento di un controllore dal settore di controllo vicino, ovvero Bordeaux, in Francia. Lo scampato incidente è avvenuto il 2 ottobre 2018, ma se ne è saputo solo ora grazie a un rapporto pubblicato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Un incidente aereo che rischiava di essere uno dei peggiori nei cieli d’Europa ma che, grazie all’intervento di un operatore francese, è stato sventato. Due voli, con a344 passeggeri in totale, si sono quasi scontrati innel Nord delladi un’anomalia neldi allerta usato dai controllori del traffico aereo. Per di più, due controllori spagnoli hanno dato istruzioni contrastanti ai Boieng 737, peggiorando la situazione invece di risolverla. A impedire l’incidente è stato solo l’intervento di un controllore dal settore di controllo vicino, ovvero Bordeaux, in Francia. Lo scampato incidente è avvenuto il 2 ottobre 2018, ma se ne è saputo solo ora grazie a un rapporto pubblicato dalla ...

