Calcio | Totti incontra ragazza svegliata da coma con sua voce

"Francesco ti stiamo aspettando" era stato l'appello dei genitori di Ilenia Matilli a Totti. La calciatrice della Lazio è rimasta in coma nove mesi dopo un brutto incidente e si è svegliata solo qualc...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Totti Storia del calcio di Totti a Balotelli: “Il fallo più brutto della mia carriera” Sport Fanpage Roma, 13:10



A ROMA - Totti incontra la ragazza svegliatasi da coma ascoltando la sua voce

"Francesco ti stiamo aspettando" era stato l'appello dei genitori di Ilenia Matilli a Totti. La calciatrice della Lazio è rimasta in coma nove mesi dopo un brutto incidente e si è svegliata solo qualc ...

