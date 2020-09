Pavia, in coma a 14 mesi: bimba ha tracce di marijuana nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) commenta Una bambina di 14 mesi è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. La piccola si è ripresa nel giro di alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) commenta Una bambina di 14è stata portata inal Policlinico San Matteo didove i medici le hanno trovatodi. La piccola si è ripresa nel giro di alcuni ...

