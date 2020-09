Genoa, altro positivo al Covid dopo Perin: non è partito per Napoli (Di domenica 27 settembre 2020) altro positivo al Covid in casa Genoa dopo il portiere Perin, riscontrato nella giornata di ieri. Come riporta l’Ansa, dal secondo giro di tamponi sui giocatori è risultato ‘debolmente positivo’ Lasse Schone, che non è quindi partito alla volta di Napoli e rimarrà in isolamento. Da ricordare che il match del San Paolo è stato posticipato di tre ore e si giocherà oggi alle 18 anziché alle 15.L'articolo Genoa, altro positivo al Covid dopo Perin: non è partito per Napoli CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)alin casail portiere, riscontrato nella giornata di ieri. Come riporta l’Ansa, dal secondo giro di tamponi sui giocatori è risultato ‘debolmente’ Lasse Schone, che non è quindialla volta die rimarrà in isolamento. Da ricordare che il match del San Paolo è stato posticipato di tre ore e si giocherà oggi alle 18 anziché alle 15.L'articoloal: non èperCalcioWeb.

