Chiesa Juventus, Commisso apre alla cessione: “Nel mercato tutto è possibile” (Di domenica 27 settembre 2020) Chiesa Juventus – Federico Chiesa è da tempo nel mirino di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero ha sempre stimato il talento viola, considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Per il figlio d’arte già qualche estate fa si parlava di un accordo con la Juventus. Adesso più che mai, Chiesa e la Juventus sembrano vicini. Infatti i bianconeri, starebbero puntando l’esterno viola come ultimo grande colpo di un mercato sorprendente. Ma prima di sferrare l’attacco decisivo a Chiesa, Paratici deve vendere. E al momento Douglas Costa è l’indiziato numero uno a lasciare Torino. Chiesa Juventus, le parole di Commisso Lo scorso anno, a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 settembre 2020)– Federicoè da tempo nel mirino di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero ha sempre stimato il talento viola, considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Per il figlio d’arte già qualche estate fa si parlava di un accordo con la. Adesso più che mai,e lasembrano vicini. Infatti i bianconeri, starebbero puntando l’esterno viola come ultimo grande colpo di unsorprendente. Ma prima di sferrare l’attacco decisivo a, Paratici deve vendere. E al momento Douglas Costa è l’indiziato numero uno a lasciare Torino., le parole diLo scorso anno, a ...

Zebrino_10 : RT @antosalatino: Le parole di #Commisso non sono una sorpresa,la #Juventus vuole provare l’affondo su Federico #Chiesa nei prossimi giorni… - Susanna03447691 : @Yavonz15 Hai ragione ma Chiesa non gradisce la destinazione. Vuole solo la Juventus, è diventato un problema anche per noi. - calciomercatoit : #Juventus, il piano per #Chiesa e #Correa: #Paratici a caccia di un altro prestito oneroso biennale con riscatto… - grizwigga : RT @antosalatino: Le parole di #Commisso non sono una sorpresa,la #Juventus vuole provare l’affondo su Federico #Chiesa nei prossimi giorni… - paolo1672 : #Calciomercato Ma se diamo via #DouglasCosta e #Bernardeschi per prendere #Chiesa, male non è anzi direi che ci gua… -