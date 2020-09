Calciomercato Juventus, affare Correa: Paratici pronto a giocare il jolly (Di domenica 27 settembre 2020) Nonostante i colpi di Calciomercato messi a segno dalla Juventus nel corso dell’anno solare, la campagna trasferimenti dei campioni d’Italia potrebbe non essere terminata qui. La squadra di Andrea Pirlo necessiterebbe di alcuni ritocchi ed uno di questi potrebbe consistere nell’innesto di un esterno offensivo. In questi giorni, si vocifera tanto di un possibile acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina, pista che potrebbe decollare solamente in caso di cessione di Douglas Costa. Però, il classe 1997 gigliato non sarebbe l’unico obiettivo sulla lista di Fabio Paratici; infatti nel mirino del CFO della Vecchia Signora spiccherebbe anche Joaquin Correa della Lazio, la cui trattativa però sarebbe resa molto complicata dalle alte richieste di Claudio Lotito. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Nonostante i colpi dimessi a segno dallanel corso dell’anno solare, la campagna trasferimenti dei campioni d’Italia potrebbe non essere terminata qui. La squadra di Andrea Pirlo necessiterebbe di alcuni ritocchi ed uno di questi potrebbe consistere nell’innesto di un esterno offensivo. In questi giorni, si vocifera tanto di un possibile acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina, pista che potrebbe decollare solamente in caso di cessione di Douglas Costa. Però, il classe 1997 gigliato non sarebbe l’unico obiettivo sulla lista di Fabio; infatti nel mirino del CFO della Vecchia Signora spiccherebbe anche Joaquindella Lazio, la cui trattativa però sarebbe resa molto complicata dalle alte richieste di Claudio Lotito. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #Juventus, le parole di #Morata in conferenza stampa ?? - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - zazoomblog : Calciomercato Juventus ecco gli annunci: un colpo e nuovo addio - #Calciomercato #Juventus #annunci: - MarcoVBava : Oggi @SkySport e @DiMarzio confermano la nostra ricostruzione di ieri sulla vicenda #Correa. #Juventus ci ha prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, un colpo e un addio: doppio annuncio di Pedullà! Juvenews.eu Ludovica Pagani bollente su Instagram: le bandiere coprono poco – FOTO

Avvolta dalle bandiere di Roma e Juventus, la bellissima Ludovica Pagani ha infuocato questa giornata di serie A: fan impazziti ...

Francesco Totti compie 44 anni, gli auguri all'ex capitano

Roma, 27 set. (askanews) - 44 candeline per Francesco Totti, che oggi festeggia il compleanno nel giorno in cui la Roma di Fonseca affronterà la Juventus ed è in attesa di capire se rientrerà o meno i ...

Avvolta dalle bandiere di Roma e Juventus, la bellissima Ludovica Pagani ha infuocato questa giornata di serie A: fan impazziti ...Roma, 27 set. (askanews) - 44 candeline per Francesco Totti, che oggi festeggia il compleanno nel giorno in cui la Roma di Fonseca affronterà la Juventus ed è in attesa di capire se rientrerà o meno i ...