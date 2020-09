Calcio estero, Barcellona a valanga. Il Psg non si ferma, doppiette di Fati e Icardi (Di domenica 27 settembre 2020) Belle partite non solo in Serie A, ma anche per il Calcio estero. In Liga spagnola tutto facile per il Barcellona, esordio con il botto per i blaugrana che si riscattano dopo i problemi di qualche settimana fa dal punto di vista dirigenziale: contro il Villarreal finisce con un netto 4-0. Succede tutto nel primo tempo, doppietta del baby talento Fati, poi gol di Messi e infine un autogol. Terza vittoria consecutiva per il Psg che dimentica l’inizio di stagione shock. Colpo grosso sul campo del Reims, decisiva una doppietta di Mauro Icardi, l’ex Inter si candida ad essere grande protagonista. La squadra di Tuchel sale a quota 9 punti dopo 5 giornate.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Belle partite non solo in Serie A, ma anche per il. In Liga spagnola tutto facile per il, esordio con il botto per i blaugrana che si riscattano dopo i problemi di qualche settimana fa dal punto di vista dirigenziale: contro il Villarreal finisce con un netto 4-0. Succede tutto nel primo tempo, doppietta del baby talento, poi gol di Messi e infine un autogol. Terza vittoria consecutiva per il Psg che dimentica l’inizio di stagione shock. Colpo grosso sul campo del Reims, decisiva una doppietta di Mauro, l’ex Inter si candida ad essere grande protagonista. La squadra di Tuchel sale a quota 9 punti dopo 5 giornate.L'articoloWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio estero Calcio Estero DAZN, Ligue 1 e La Liga Spagnola (25 - 27 Settembre) Digital-Sat News Bitcoin, una nuova moneta virtuale

Premier, il Leicester umilia 5-2 il City: prima 'manita' subita da Guardiola

Clamoroso pokerissimo delle Foxes (ora in testa a punteggio pieno con l'Everton) all'Etihad: tripletta dello scatenato Vardy. In 636 partite in ...

