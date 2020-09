Arco di Adriano, la Giunta Mirra approva il progetto: interventi di manutenzione e messa in sicurezza (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La Giunta guidata dal Sindaco Antonio Mirra ha approvato il progetto relativo agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’Arco di Adriano che saranno realizzati con fondi comunali pari a circa 80.000 euro previsti nel bilancio recentemente approvato dall’amministrazione comunale; il progetto rappresenta il punto di arrivo dei lavori coordinati con la Procura della Repubblica e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in piena continuità con quei tavoli tecnici che il Sindaco Antonio Mirra aveva auspicato da tempo. In particolare il cronoprogramma dei lavori sul ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Laguidata dal Sindaco Antoniohato ilrelativo aglidiindell’diche saranno realizzati con fondi comunali pari a circa 80.000 euro previsti nel bilancio recentementeto dall’amministrazione comunale; ilrappresenta il punto di arrivo dei lavori coordinati con la Procura della Repubblica e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in piena continuità con quei tavoli tecnici che il Sindaco Antonioaveva auspicato da tempo. In particolare il cronoprogramma dei lavori sul ...

E' scomparso a Manciano il 23 marzo scorso in pieno periodo Covid e nel silenzio assoluto. Pensare che lui è stato un grandissimo personaggio del cinema italiano. Per questo motivo oggi e domani Talam ...