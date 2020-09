#AndràTuttoBene: il primo testo teatrale per bimbi (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle librerie #AndràTuttoBene, il primo testo teatrale dedicato ai bimbi sul lockdown: con il testo si potrà recitare interpretando con allegria l’attualità In coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico, esce in libreria “#AndràTuttoBene”, atto unico di Maria Teresa Maddalena. Il volume contiene la prefazione del dirigente scolastico Leon Zingales e l’illustrazione di copertina di… L'articolo #AndràTuttoBene: il primo testo teatrale per bimbi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle librerie #AndràTuttoBene, ildedicato aisul lockdown: con ilsi potrà recitare interpretando con allegria l’attualità In coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico, esce in libreria “#AndràTuttoBene”, atto unico di Maria Teresa Maddalena. Il volume contiene la prefazione del dirigente scolastico Leon Zingales e l’illustrazione di copertina di… L'articolo #AndràTuttoBene: ilperCorriere Nazionale.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #AndràTuttoBene primo