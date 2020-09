A marzo ha donato un rene al nipote | ora corre la mezza maratona | “Le donazioni di organi da viventi devono aumentare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) A, nel pieno della pandemia, Sergio Lotti haunal, salvandogli la vita e ieri ha corso laa Rimini per dimostrare che è possibile farcela e sensibilizzare sulla donazione degli. “Ho alternato la corsa alla camminata, e sono arrivato neanche tanto stanco”, ha detto al termine della corsa Rimini-Verucchio Epicà. “Sono molto entusiasta – ha aggiunto – In questi giorni ho visto mio, che è un giovane imprenditore, e sono contento che stia sempre meglio”. Il sessantenne Lotti, originario di Sondrio, vive in Lombardia, ma va spesso in Romagna a trovare la famiglia. La 37esima edizione della “Rimini-Verucchio Epica” si è svolta con ...