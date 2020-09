Tale e Quale show | Carolina Rey mamma con tanti sensi di colpa

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 26 settembre 2020)Rey è tra le protagoniste della decima edizione diche, nonostante un Grande Fratello Vip ricco di rivelazioni, come quella del coming out di Gabriel Garko, è riuscito a battere negli ascolti il format di Canale 5. La Rey ha rivelato in una recente intervista a DiPiùTV quanto è felice della partecipazione al programma di Carlo Conti. La giovane, che ha sempre lavorato in Rai, destreggiandosi in vari ruoli (dalla conduttrice di alcuni programmi noti ad attrice di fiction come un Medico in famiglia) asta dimostrando quanto il mondo della musica le sia congeniale. Tuttavia quest’esperienza, che lei ritiene sia anche una grande opportunità per la sua carriera, le sta recando una serie di ...