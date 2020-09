Supercoppa femminile A1 2020, Schio-Ragusa 82-60: cronaca e tabellino (Di sabato 26 settembre 2020) La Famila Wuber Schio è la seconda finalista della Supercoppa di Serie A 1 femminile 2020, superiore alla Passalacqua Ragusa per 82-60. La compagine veneta ha condotto ininterrottamente le operazioni, esternando una partenza-lampo e non offrendo mai la possibilità di rimonta alle avversarie: decisivo l’apporto del tandem Sottana-Gruda, sia per quanto concerne i punti siglati (30 totali), sia per lo straordinario plus derivato dalla loro leadership sul parquet. Cattiva prestazione di Ragusa, team che ha potuto contare sulle individualità rappresentate da Santucci e Awak, tandem da 33 punti complessivi, sebbene il gioco corale isolano non sia risultato efficace. Schio vola in finale, Ragusa deve ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) La Famila Wuberè la seconda finalista delladi Serie A 1, superiore alla Passalacquaper 82-60. La compagine veneta ha condotto ininterrottamente le operazioni, esternando una partenza-lampo e non offrendo mai la possibilità di rimonta alle avversarie: decisivo l’apporto del tandem Sottana-Gruda, sia per quanto concerne i punti siglati (30 totali), sia per lo straordinario plus derivato dalla loro leadership sul parquet. Cattiva prestazione di, team che ha potuto contare sulle individualità rappresentate da Santucci e Awak, tandem da 33 punti complessivi, sebbene il gioco corale isolano non sia risultato efficace.vola in finale,deve ...

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa femminile Ragusa batte Sesto e conquista la semifinale di Supercoppa femminile Tuttobasket.net LIVE Schio-Ragusa 82-60, Semifinale Supercoppa Italiana basket femminile DIRETTA: dominio assoluto del Famila

La finale della Supercoppa sarà il derby veneto tra Famila Schio e Reyer Venezia. Appuntamento domani alle ore 18.00. 15 punti per Sandrine Gruda e Giorgia Sottana che sono le top scorer per Schio, me ...

A1 Femminile - SUPERCOPPA: Venezia supera Lucca e conquista la finale

Al via la prima semifinale della Supercoppa Italiana “Famila Cup” con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Gesam Gas e Luce Lucca. La posta in palio è alta e le due squadre entrano sul parquet con grand ...

