Scuola Coronavirus, lo sfogo di una responsabile Covid: «Dopo appena 10 giorni è un inferno» (Di sabato 26 settembre 2020) Scuola Coronavirus Ultime News – Sabato 26 settembre 2020. «Dopo due settimane mi sento sconfortata. Ad esperienza fatta questo ruolo è drammatico. È tutto infernale e non so come riusciremo a venirne a capo». Così Eleonora De Murtas, uno dei responsabili Covid formati dall’Istituto Superiore di Sanità, per monitorare e gestire i contagi nelle scuole, racconta quella che è la situazione difficile del momento. 62 anni, professoressa di Scienze, insegna nel Liceo Majorana di Roma, che ha riaperto agli studenti da soli 11 giorni. Nominata ad inizio mese, non ha ancora dovuto fare i conti direttamente con un caso di Coronavirus, ma sente tutto il peso della bufera che sta travolgendo la ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 settembre 2020)Ultime News – Sabato 26 settembre 2020. «due settimane mi sento sconfortata. Ad esperienza fatta questo ruolo è drammatico. È tutto infernale e non so come riusciremo a venirne a capo». Così Eleonora De Murtas, uno dei responsabiliformati dall’Istituto Superiore di Sanità, per monitorare e gestire i contagi nelle scuole, racconta quella che è la situazione difficile del momento. 62 anni, professoressa di Scienze, insegna nel Liceo Majorana di Roma, che ha riaperto agli studenti da soli 11. Nominata ad inizio mese, non ha ancora dovuto fare i conti direttamente con un caso di, ma sente tutto il peso della bufera che sta travolgendo la ...

