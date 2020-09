Salerno | oggi a Mariconda l’ultimo saluto a Don Giovanni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Saranno celebratialle 14,30 nella Chiesa di, dal vescovo di, Andrea Bellandi, le esequie di PadreD’Andrea, da mezzo secolo parroco del quartiere. Da questa mattina nella parrocchia dove Donha speso il suo impegno nel quartiere che ha collaborato a far nascere e sviluppare e per il quale tutto ricordano le battaglie per il sagrato ed il doppio campanile è stata allestita la camera ardente. “È stato un prezioso punto di riferimento per tante generazioni ed era sempre disponibile ad ogni iniziativa di collaborazione con il Comune dial servizio del territorio, dell’educazione , dell’integrazione sociale” ha ricordato il sindaco ...