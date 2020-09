Barrett, la giudice con cui Trump potrà azzerare eredità Ginsburg (Di sabato 26 settembre 2020) Washington, 26 set. (Adnkronos) - Cattolica oltranzista, anti abortista, Docente di diritto nell'università cattolica di Notre Dame, dove si è anche formata, Barrett nel 2017 era stata nominata da Trump giudice di corte d'appello, ed era stata tra i nomi più papabili per sostituire Anthony Kennedy, quando invece alla fine Trump le preferì Brett Kavanaugh. Affermando di voler lasciare la candidatura di Barrett appunto per sostituire l'87enne giudice icona femminista e liberal, strenua paladina della sentenza del 1973, la Roe vs Wade, con cui è stato legalizzato l'aborto. Una sentenza che Barrett, madre di sette figli, due dei quali adottati, nel 200e definì "erronea". La giurista conservatrice ha quindi passato recentemente la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Washington, 26 set. (Adnkronos) - Cattolica oltranzista, anti abortista, Docente di diritto nell'università cattolica di Notre Dame, dove si è anche formata,nel 2017 era stata nominata dadi corte d'appello, ed era stata tra i nomi più papabili per sostituire Anthony Kennedy, quando invece alla finele preferì Brett Kavanaugh. Affermando di voler lasciare la candidatura diappunto per sostituire l'87enneicona femminista e liberal, strenua paladina della sentenza del 1973, la Roe vs Wade, con cui è stato legalizzato l'aborto. Una sentenza che, madre di sette figli, due dei quali adottati, nel 200e definì "erronea". La giurista conservatrice ha quindi passato recentemente la ...

