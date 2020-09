Alfonso Signorini contro Matilde al GF Vip: “Sei una maleducata come Franceska” (Di sabato 26 settembre 2020) Nuova puntata e nuovo attacco: questa volta la malcapitata non è Franceska Pepe ma la ballerina della Casa e Alfonso Signorini va contro Matilde Brandi. “Sei una maleducata come Franceska Pepe” così Alfonso Signorini va contro Matilde Brandi in diretta televisiva ieri, venerdì 25 settembre 2020. Ma cosa ha fatto la ballerina della Casa per … L'articolo Alfonso Signorini contro Matilde al GF Vip: “Sei una maleducata come Franceska” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Nuova puntata e nuovo attacco: questa volta la malcapitata non è Franceska Pepe ma la ballerina della Casa evaBrandi. “Sei unaFranceska Pepe” cosìvaBrandi in diretta televisiva ieri, venerdì 25 settembre 2020. Ma cosa ha fatto la ballerina della Casa per … L'articoloal GF Vip: “Sei unaFranceska” proviene da www.meteoweek.com.

