Voli cancellati: Antitrust indaga su 4 compagnie aeree (Di venerdì 25 settembre 2020) Voli cancellati a causa dell'emergenza Covid-19, l'Antitrust indaga su 4 compagnie aeree: Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling nel mirino dell'Autorità L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori – e altrettanti subprocedimenti cautelari – nei confronti delle compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling, dopo avvii analoghi nei confronti di Alitalia e… L'articolo Corriere Nazionale.

