Uomini e Donne, grave offesa del tronista Davide ad una corteggiatrice: è polemica (Di venerdì 25 settembre 2020) La scelta di Maria De Filippi di mischiare il trono classico e quello over nell’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne sta facendo discutere, ma nelle ultime ore a fare il giro della rete è una frase pronunciata dal tronista Davide all’indirizzo della corteggiatrice Angela. Davide Donadei, scelto dalla produzione di Uomini e Donne come rappresentante … L'articolo Uomini e Donne, grave offesa del tronista Davide ad una corteggiatrice: è polemica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) La scelta di Maria De Filippi di mischiare il trono classico e quello over nell’appuntamento quotidiano dista facendo discutere, ma nelle ultime ore a fare il giro della rete &e; una frase pronunciata dalall’indirizzo dellaAngela.Donadei, scelto dalla produzione dicome rappresentante … L'articolodelad una: &eproviene da www.meteoweek.com.

ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - nanawani_ : RT @floweeps: ridicoli gli uomini che dicono che è impossibile, pure con i dati alla mano, che ci siano numeri così alti di donne molestate… - elisa24102 : RT @Morenozagor: Gli uomini vogliono essere lasciati in pace, le donne ricoperte di attenzioni. Il trucco è trovare un accordo: ti ricopro… -