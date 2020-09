Uomini e Donne, Davide dice una frase gravissima sottovoce credendo di non essere sentito: “Butta lu sangu” (FOTO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Caos a Uomini e Donne, il tronista Davide è finito al centro di una vera e propria bufera a causa di un video che sta circolando sul web. Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue Instagram Stories una clip in cui il ragazzo pare abbia pronunciato una frase gravissima sottovoce. Molto probabilmente, il protagonista credeva di non essere ascoltato, ma così non è stato. Analizzando con attenzione il filmato, si percepisce in modo alquanto esplicito l’esclamazione dialettale pronunciata dal giovane. Il fatto che tale frase fosse riferita ad una donna, poi, risulta ancora più grave. La frase gravissima di Davide Il tronista di Uomini e Donne, ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020) Caos a, il tronistaè finito al centro di una vera e propria bufera a causa di un video che sta circolando sul web. Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue Instagram Stories una clip in cui il ragazzo pare abbia pronunciato una. Molto probabilmente, il protagonista credeva di nonascoltato, ma così non è stato. Analizzando con attenzione il filmato, si percepisce in modo alquanto esplicito l’esclamazione dialettale pronunciata dal giovane. Il fatto che talefosse riferita ad una donna, poi, risulta ancora più grave. LadiIl tronista di, ...

PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - OrnellaVanoni : Possiamo cantare per le donne, possiamo scrivere delle donne, possiamo scendere in piazza per le donne, possiamo pe… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - Gufo1311 : @carlottaacrea Era la striscia quotidiana dopo uomini e donne ...prova tra un po’ sull’app Mediaset Play dovrebbero mettere la clip - VikyBorgomeo : A Maranello, tra le donne della Ferrari: 'Il mondo dei motori non è solo per uomini' -