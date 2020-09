Trasporti | Grimoldi Lega | ' ministro De Micheli non sa che linea Cremona-Mantova è di Rfi'

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Grimoldi

Il Tempo

Milano, 25 set. (Adnkronos) - "Il ministro delle Infrastrutture, il ministro Paola De Micheli, oltre che incapace è pure ignorante. Accusa la Regione Lombardia di non aver investito sulla linea ferrov ...La Lega, per usare un eufemismo, non è convinta dell'operato del ministro Paola De Micheli. Il capo del dicastero per le Infrastrutture ha attaccato il Pirellone, dove siede in maggioranza pure il par ...