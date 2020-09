Selena Gomez mostra la cicatrice per la prima volta dopo il trapianto e lancia un messaggio ai fan (foto) (Di venerdì 25 settembre 2020) Per la prima volta la popstar Selena Gomez mostra la cicatrice al pubblico. Era il 2017 quando la voce di Lose You To Love Me si sottopose a un delicato trapianto di rene a seguito della sua malattia, il Lupus, che aggredisce le difese immunitarie fino a danneggiare gli organi. A salvarle la vita fu la sua amica Francia Rasa che le donò l’organo sano. Sono passati 3 anni e oggi Selena Gomez sceglie di non nascondersi più. Con un forte messaggio sulla body positivity e sull’accettazione di sé. Nell’intervista pubblicata oggi da Rolling Stone, inoltre, la popstar ha raccontato della depressione, degli attacchi di panico e dell’ansia che la colpirono proprio nel periodo in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Per lala popstarlaal pubblico. Era il 2017 quando la voce di Lose You To Love Me si sottopose a un delicatodi rene a seguito della sua malattia, il Lupus, che aggredisce le difese immunitarie fino a danneggiare gli organi. A salvarle la vita fu la sua amica Francia Rasa che le donò l’organo sano. Sono passati 3 anni e oggisceglie di non nascondersi più. Con un fortesulla body positivity e sull’accettazione di sé. Nell’intervista pubblicata oggi da Rolling Stone, inoltre, la popstar ha raccontato della depressione, degli attacchi di panico e dell’ansia che la colpirono proprio nel periodo in ...

Nel 2017 Selena Gomez si è sottoposta a un delicato intervento per combattere il lupus, ha avuto un trapianto di rene (donatole dall'amica Francia Raise) ma durante l'operazione i medici hanno dovuto ...

Selena Gomez mostra la cicatrice del trapianto del rene e lancia un messaggio di body positivity

Nel 2017 Selena Gomez ha vissuto il momento più brutto della sua vita: ha dovuto subire il trapianto di un rene a causa del lupus, una malattia che fa sì che il sistema immunitario aggredisca l’organi ...

