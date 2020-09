Roma, ecco Pedro: "Qui per tornare in Champions. Dzeko? Lo vedo felice" (Di venerdì 25 settembre 2020) Il neo attaccante giallorosso, già sceso in campo a Verona, è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa Leggi su 90min (Di venerdì 25 settembre 2020) Il neo attaccante giallorosso, già sceso in campo a Verona, è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa

virginiaraggi : Ecco la mia intervista a @ilRomanistaweb sullo stadio della Roma: - CorSport : #Roma, arriva #Mayoral: ecco il vice #Dzeko - virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Siamo in via Nemorense, nel quadrante nord est di Roma. Ecco il nuovo asfalto nel tratto tra P… - CoppolaGemma : RT @catlatorre: 'Non le vogliamo qui, ci deprezzano le case': ecco cosa si sono sentite dire le donne del centro antiviolenza che a Roma ce… - ginolat76 : RT @datzebao: Questa è una bella immagine da tenere a mente quando si dice 'i tifosi della Roma non si meritano...'. Ecco: noi tifosi della… -