Parigi: attentato vicino alla sede di Charlie Hebdo, si cercano i colpevoli (Di venerdì 25 settembre 2020) Tensione a Parigi, accoltellamento vicino la sede di Charlie Hebdo. Si ipotizza attentato terroristico, continuano le operazioni della polizia Tensione a Parigi, nei pressi di rue Nicolas Appert, dove si trovava la redazione di Charlie Hebdo. Un uomo armato di un machete, pare con un complice,ha attaccato almeno quattro persone. Due delle vittime sarebbero in gravissime condizioni. Un’aggressore secondo i testimoni vestito con una giacca a vento senza maniche, pantaloni di tuta neri e scarpe da ginnastica rosse sarebbe adesso in fuga nella metro. Si pensa ad un possibile attentato. C’è anche allerta per la possibile presenza di un ordigno esplosivo. colpevoli ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020) Tensione a, accoltellamentoladi. Si ipotizzaterroristico, continuano le operazioni della polizia Tensione a, nei pressi di rue Nicolas Appert, dove si trovava la redazione di. Un uomo armato di un machete, pare con un complice,ha attaccato almeno quattro persone. Due delle vittime sarebbero in gravissime condizioni. Un’aggressore secondo i testimoni vestito con una giacca a vento senza maniche, pantaloni di tuta neri e scarpe da ginnastica rosse sarebbe adesso in fuga nella metro. Si pensa ad un possibile. C’è anche allerta per la possibile presenza di un ordigno esplosivo....

