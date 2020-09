Mense scolastiche biologiche | 5 milioni a ogni regione

(Di venerdì 25 settembre 2020): ripartito il fondo del Mipaaf per le regioni italiane che avranno 5di euro per sostenere il servizio 5di euro a tutte le Regioni italiane per sostenere leper l’anno 2020. E’ stata sancita in Conferenza Stato Regioni l’intesa sul decreto del Ministero delle Politiche Agricole,… L'articolo Corriere Nazionale.

PaolaPisano_Min : Complimenti al comune di Cancello ed Arnone al suo sindaco Raffaele Ambrosca e tutta la sua giunta per la aver re… - TeresaBellanova : Sancita in Conferenza Stato Regioni l'intesa sul decreto del @Mipaaf_, di concerto con il @MiurSocial, che va a des… - lucainge_tweet : Mense scolastiche biologiche Alle Regioni 5 milioni di euro - albertolupini : Mense scolastiche biologiche Alle Regioni 5 milioni di euro - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Mense scolastiche biologiche Alle Regioni 5 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Mense scolastiche

Roma - Cinque milioni di euro a tutte le Regioni italiane per sostenere le mense scolastiche biologiche per l'anno 2020. E' stato ripartito il fondo che consentirà alle Regioni di ridurre i costi a ca ...2' di lettura 25/09/2020 - Per organizzare al meglio il servizio di refezione dopo la ripresa dell’anno scolastico, si è svolta giovedì la riunione del comitato mensa in via telematica e venerdì matti ...