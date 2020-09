Marotta: «Inter credibile? Merito di Conte» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Beppe Marotta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio della stagione dell’Inter: le sue parole Beppe Marotta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio della stagione dell’Inter. Queste le parole dell’ad sul lavoro di Conte. Conte – «Antonio ha ripetuto più volte il concetto di credibilità. E credibilità è sinonimo di professionalità e serenità, queste caratteristiche non verranno mai meno. L’Inter ha dimostrato grande serietà, nostri confronti sono stati fatti sempre con l’obiettivo di migliorare. I confronti duri fanno parte delle dinamiche del gioco, siamo sportivi. Siamo abituati. Sono stati chiariti immediatamente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Beppeha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio della stagione dell’: le sue parole Beppeha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio della stagione dell’. Queste le parole dell’ad sul lavoro di– «Antonio ha ripetuto più volte il concetto di credibilità. E credibilità è sinonimo di professionalità e serenità, queste caratteristiche non verranno mai meno. L’ha dimostrato grande serietà, nostri confronti sono stati fatti sempre con l’obiettivo di migliorare. I confronti duri fanno parte delle dinamiche del gioco, siamo sportivi. Siamo abituati. Sono stati chiariti immediatamente ...

