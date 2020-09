Lampard: «Rudiger e Jorginho in uscita? Ora sono nostri, ma…» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato del futuro di Rudiger e di Jorginho nel corso di una conferenza stampa Frank Lampard, allenatore del Chelsea, del futuro di Rudiger e di Jorginho durante la conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: «Non mi aspetto nulla in questa finestra, sono nostri giocatori e questo è un dato di fatto. Circolano un sacco di voci su tutti. Per ogni giocatore valuteremo la situazione caso per caso. Dovrà essere soddisfatto il giocatore ma anche io ed il club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Frank, tecnico del Chelsea, ha parlato del futuro die dinel corso di una conferenza stampa Frank, allenatore del Chelsea, del futuro die didurante la conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: «Non mi aspetto nulla in questa finestra,giocatori e questo è un dato di fatto. Circolano un sacco di voci su tutti. Per ogni giocatore valuteremo la situazione caso per caso. Dovrà essere soddisfatto il giocatore ma anche io ed il club». Leggi su Calcionews24.com

Lampard: "Rudiger e Jorginho in uscita? Ora sono nostri, ma..."

Il tecnico del Chelsea sulle prospettive di Rudiger e Jorginho in chiave mercato.

