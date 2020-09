La pilota Ana Carrasco dopo l' operazione mostra le cicatrici | Tornerò più forte di prima

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Dicono che quel che non ti ammazza ti rende...e allora eccoci, con la voglia di tornare migliori che mai!”. Ana, 23 anni, ladonnaa vincere una gara mondiale di motociclismo è stata sul punto di perdere la vita alcuni giorni fa.Nel 2018 ha vinto il titolo in Supersport 300 e per 3 stagioni è stata protagonista in Moto3 confrontandosi con campioni come Maverick Viñales e battendo l’italiano Francesco Bagnaia.Due settimane fa in Portogallo, sul circuito dell’Estoril, una bruttissima caduta in pista ha provocato a“la frattura parziale della vertebra T3, e dell’intero corpo vertebrale T4 e T6, con dislocazione a livello della T4 che invade il canale osseo” (come si legge nel ...