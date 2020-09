Kate Middleton in giro per Londra con il piccolo Louis (Di venerdì 25 settembre 2020) Con baby Louis in braccio, armata di un sorriso dolce e accogliente, elegante come suo solito, Kate Middleton ha fatto la sua regale apparizione tra i passanti e i ciclisti esterrefatti dalle parti del ponte di Battersea, non lontano dalla scuola dei principini George e Charlotte, tornati sui banchi come gli altri scolari. Non capita tutti i giorni di vedere un Windsor passeggiare come se nulla fosse per le vie di Londra, soprattutto se il royal in questione è la futura sovrana d’Inghilterra. È successo, invece, nei giorni scorsi, intorno alle 4 di pomeriggio, più o meno all’ora in cui gli studenti escono da scuola. “Chi” è riuscito a immortalarla e pubblica le splendide immagini in esclusiva mondiale. Il Suv blindato in dotazione al Palazzo è rimasto ... Leggi su aciclico (Di venerdì 25 settembre 2020) Con babyin braccio, armata di un sorriso dolce e accogliente, elegante come suo solito,ha fatto la sua regale apparizione tra i passanti e i ciclisti esterrefatti dalle parti del ponte di Battersea, non lontano dalla scuola dei principini George e Charlotte, tornati sui banchi come gli altri scolari. Non capita tutti i giorni di vedere un Windsor passeggiare come se nulla fosse per le vie di, soprattutto se il royal in questione è la futura sovrana d’Inghilterra. È successo, invece, nei giorni scorsi, intorno alle 4 di pomeriggio, più o meno all’ora in cui gli studenti escono da scuola. “Chi” è riuscito a immortalarla e pubblica le splendide immagini in esclusiva mondiale. Il Suv blindato in dotazione al Palazzo è rimasto ...

