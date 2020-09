Covid, De Luca riprende il Viminale: “Se si fanno ordinanze e nessuno controlla è presa in giro”. Poi mette in guardia su ipotesi di nuova chiusura (Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi siamo nel pieno dell’ondata di ritorno dell’epidemia. Il picco del contagio lo avremo tra la fine ottobre e gli inizi di novembre. Non si scherza più. Se nei prossimi 3 o 4 giorni coi nostri epidemiologi verificheremo che la curva dei contagi, anziché stabilizzarsi o scendere, si aggrava, noi chiuderemo tutto. Se l’alternativa è passeggiare in allegria o avere i morti per strada, non ci sono dubbi sulla scelta che facciamo”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, durante la sua diretta informativa su Facebook, allerta i cittadini sulla “situazione grave e seria” dei contagi, a oggi in numero pari a 253. De Luca ribadisce la sua ordinanza sulla mascherina obbligatoria 24 ore su 24, annunciando multe di 1000 euro per coloro che ne saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi siamo nel pieno dell’ondata di ritorno dell’epidemia. Il picco del contagio lo avremo tra la fine ottobre e gli inizi di novembre. Non si scherza più. Se nei prossimi 3 o 4 giorni coi nostri epidemiologi verificheremo che la curva dei contagi, anziché stabilizzarsi o scendere, si aggrava, noi chiuderemo tutto. Se l’alternativa è passeggiare in allegria o avere i morti per strada, non ci sono dubbi sulla scelta che facciamo”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che, durante la sua diretta informativa su Facebook, allerta i cittadini sulla “situazione grave e seria” dei contagi, a oggi in numero pari a 253. Deribadisce la sua ordinanza sulla mascherina obbligatoria 24 ore su 24, annunciando multe di 1000 euro per coloro che ne saranno ...

AlbertoBagnai : @Luca_Fantuzzi @ofrakia Sul metodo: non abbiamo il controfattuale. Sul merito: De Luca è un miracolato del COVID. I… - fattidinapoli : Covid-19: 91 nuovi positivi in città. Crescono i contagi in tutta la Campania e De Luca è... - - gisellaruccia : “Non si scherza più, siamo nel pieno della seconda ondata. Il picco del contagio lo avremo tra fine ottobre e gli i… - MPenikas : FQ: Covid, De Luca riprende il Viminale: “Se si fanno ordinanze e nessuno controlla è presa in giro”. Poi mette in… - Piero42395724 : RT @Adnkronos: Covid, De Luca: 'Se contagio peggiora tra 4 giorni chiudiamo tutto' -