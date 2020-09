Cashback e super-cashback | dal Governo premi per chi più usa la carta

(Di venerdì 25 settembre 2020)per chi usa le carte di pagamento. “; usi la; guadagni”, ha annunciato iler Giuseppe Conte, in un’intervista di ieri alla Stampa. Chi partecipa all’iniziativa beneficerà in tre modi.Primo, un 10% di “”, cioè un rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica. Con un massimale di spesa di 3mila euro e quindi con un rimborsomassimo di 300 euro (cifra che può aumentare perché per cautela si è previsto che tutti i partecipanti raggiungeranno il massimo della spesa. Se non fosse cosi ci saranno; risorse che possono alzare il...

Premi per chi usa le carte e tagliola per gli evasori fiscali. Il governo intende incoraggiare i pagamenti elettronici tracciabili al posto di quelli in contante. La rivoluzione ‘culturale’ è stata pr ...Tremila euro di «super cashback» per i primi 100mila cittadini che usano maggiormente la carta di credito: per questo meccanismo conterà il numero di operazioni e non la cifra, per cui cinque caffè ...